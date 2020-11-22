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全聯女性用品區擺「貼心1物」 網推爆：生心理都滿足了！

聯合新聞網 / 綜合報導
店家在衛生棉旁邊擺巧克力。圖擷自facebook
店家在衛生棉旁邊擺巧克力。圖擷自facebook

打動人心是最好的行銷手法！一名網友逛超市意外發現，店家在女性用品區擺上「貼心商品」，讓他不禁從內心發出讚嘆，照片在網上曝光，引來千名網友直呼「生心理都滿足了」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享一張照片，只見架上陳列各種品牌的衛生棉，但旁邊卻出現不相關的「巧克力」，背後用意可能是希望女性顧客，買生理用品時順便買點甜食，假如月經來不舒服就可以吃，原PO表示「雖然老婆沒有經痛問題，但此作法卻非常貼心」。

貼文一出，網友紛紛認同點頭，「好有人性，佩服想到的人」、「好貼心，很懂做生意耶」、「比男友還貼心」、「巧克力就是一種吃了不會止痛，但可以讓心情好點的東西」、「保命工具啊！吃巧克力會使心情愉悅，免於一死」、「這種組合，真的很搭！」

此外，也有人提到，「之前情人節特輯，架上擺紅酒、巧克力、旁邊甚至還有保險套」、「某賣場也很貼心，在啤酒區旁邊放洋芋片， 泡麵區旁邊放碗筷」。

巧克力 全聯

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