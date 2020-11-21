又推超狂新招！全聯鮮奶「買一送一」網驚：夢幻組合
全聯賣場林立，幾乎市區都能見到他的蹤影，店家為了吸引顧客，也常推出限定優惠，或是用新奇的方式抓住消費者目光，除了之前有買鮮奶送衛生紙的組合之外，這次又有網友發現更狂優惠，全聯鮮奶買一送一，網友看了直呼根本就是「夢幻組合。」
網友在「我愛全聯-好物老實説」PO文表示「繼衛生紙之後，又有買一送一啦～」，可見圖片中是一罐家庭號的「崙背鮮乳」，旁邊綁著一罐「台農牛乳」，份量看起來相當有誠意，售價則為169元。
其他網友看了直呼「這機會跟中統一發票一樣，幸運的人很少」、「我們這邊崙背本來就很少見，更不要說還能放到做促銷了」、「這個組合好強」、「這啥夢幻組合」、「好羨慕」、「除了當年某品牌被拒買時有這樣背一公升的，再也沒看過這麼好康的。」
不過也有人認為「大概是左邊那瓶賣不出去吧…畢竟不是鮮奶，只是乳飲品。」、「但是要留意，牛乳不是純鮮奶唷！」、「比較好奇，送衛生紙那位企劃還在職嗎？」、「是不是日期剩不多了？」。
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