快訊

秋鬥明登場估至少3萬人！訴求蘇貞昌內閣總辭下台

全球瘋搶！裝滿「PS5」主機貨車遭搶 零售商急宣布補償措施

又推超狂新招！全聯鮮奶「買一送一」網驚：夢幻組合

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在全聯發現了鮮奶買一送一，份量給的相當有誠意。示意圖。聯合報系資料照／全聯提供
網友在全聯發現了鮮奶買一送一，份量給的相當有誠意。示意圖。聯合報系資料照／全聯提供

全聯賣場林立，幾乎市區都能見到他的蹤影，店家為了吸引顧客，也常推出限定優惠，或是用新奇的方式抓住消費者目光，除了之前有買鮮奶送衛生紙的組合之外，這次又有網友發現更狂優惠，全聯鮮奶買一送一，網友看了直呼根本就是「夢幻組合。」

網友在全聯發現了鮮奶買一送一，份量給的相當有誠意。 圖／我愛全聯-好物老實説
網友在全聯發現了鮮奶買一送一，份量給的相當有誠意。 圖／我愛全聯-好物老實説
網友在「我愛全聯-好物老實説」PO文表示「繼衛生紙之後，又有買一送一啦～」，可見圖片中是一罐家庭號的「崙背鮮乳」，旁邊綁著一罐「台農牛乳」，份量看起來相當有誠意，售價則為169元。

其他網友看了直呼「這機會跟中統一發票一樣，幸運的人很少」、「我們這邊崙背本來就很少見，更不要說還能放到做促銷了」、「這個組合好強」、「這啥夢幻組合」、「好羨慕」、「除了當年某品牌被拒買時有這樣背一公升的，再也沒看過這麼好康的。」

不過也有人認為「大概是左邊那瓶賣不出去吧…畢竟不是鮮奶，只是乳飲品。」、「但是要留意，牛乳不是純鮮奶唷！」、「比較好奇，送衛生紙那位企劃還在職嗎？」、「是不是日期剩不多了？」。

全聯

延伸閱讀

老公吃雞翅讚美味衝超市狂掃「13箱」 網好奇：味道是？

打趴以往！全聯再現「神級甜點」網哀嚎：架上永遠是空的

乳酪咬一口！全聯再攜手「kiri乳酪」推新品 擬真起司造型爆可愛

全聯再祭優惠！「超香辣醬」限時買一送一 網搶爆：拌麵很讚

相關新聞

又推超狂新招！全聯鮮奶「買一送一」網驚：夢幻組合

全聯賣場林立，幾乎市區都能見到他的蹤影，店家為了吸引顧客，也常推出限定優惠，或是用新奇的方式抓住消費者目光，除了之前有買鮮奶送衛生紙的組合之外，這次又有網友發現更狂優惠，全聯鮮奶買一送一，網友看了直呼根本就是「夢幻組合。」

全聯再祭優惠！「超香辣醬」限時買一送一 網搶爆：拌麵很讚

連鎖超市「全聯」時常祭出超強促銷，讓婆媽手刀搶購，近日一款辣醬再推買一送一優惠，讓民眾「凍未條」。一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，全聯某牌鵝油辣椒現在正推買一送一，一罐153元。

好市多哪種美食CP值高？ 老饕推這一物：業者賠錢賣

知名美式大賣場好市多（Costco）商品豐富多樣，價格又實在，常常吸引許多消費者尋寶採購。賣場裡的熟食品也是人氣賣點，一名網友好奇發文詢問「Costco餐飲要選哪個CP最高？」有老饕力推烤雞「業者賠錢賣」。

洗衣服不用洗衣精要用啥？ 她大推這款產品「CP值超高」

洗衣服最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的誕生，一名女網友在臉書PO文表示，在全聯買了一款「洗衣片」，沒想到小小一片竟能洗得相當乾淨，而且目前特價買一送一，讓她大讚「CP值很高」。

全聯超強零食限時「買一送一」！ 網推爆：配茶超讚

連鎖超市全聯常常推出優惠活動，吸引顧客上門，近日一名民眾就分享全聯一款零食正在「買一送一」，吸引不少網友討論，紛紛直呼「這超好吃」！

好市多「黑色洋芋片」超吸睛 螞蟻人一咬驚艷：太邪惡了...

知名美式賣場好市多經常推出令人驚艷的美味新品，近來就有一位女網友分享試吃文，她一口咬下外表看似巧克力洋芋片的餅乾，沒想到竟有脆脆米香粒內餡的巧克力軟口感，讓只吃了一口的原PO瞬間愛上，但滿滿的巧克力也不禁讓她笑虧，「這款餅乾實在太邪惡了！」

老公吃雞翅讚美味衝超市狂掃「13箱」 網好奇：味道是？

兩人對話中的「同音異字」，有時讓說、聽的雙方都會錯意。有一網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」po文表示，自己在「全聯福利中心」買了雞翅並且按照群組朋友建議的方法調味，全家都愛上它了，老公於是掃貨「13箱」，真相出爐後，讓網友哄堂大笑。

好市多驚見「推車拿鐵山」查價後秒懂！網曝：阿嬤用買菜車搬

美式賣場好市多Costco商品常有促銷特價，遇到優惠時就會有民眾一口氣購買大量商品。有網友日前在好市多看到「最誇張的」案例，只見整個購物車堆滿盒裝的極品拿鐵，查看之下才發現原來是因為優惠了130元，每箱只要499元。其他網友也說「昨天也看到很多人搬」、「今天看到有人買10盒」、「我也要去搬」。

皇帝指名進貢！她吃「橘中之王」超驚豔 老饕讚：香甜爆汁　

台灣生產的水果種類豐富，消費者經常能在市面上看到新品種。日前一名女網友發現超市架上出現水果新品，好奇心驅使下決定買回家品嚐，沒想到口感讓她十分驚豔，貼文曝光後，老饕一致給予高分評價。

最強促銷「買牛奶送衛生紙」網：乳糖不耐症首選！

台灣許多地區超商、賣場林立，消費者選擇豐富，為求吸引消費者駐足購買，店家便得經常推出限定優惠、新奇的促銷方式以抓住消費者的目光。有網友就分享，頭一次看到「牛奶配衛生紙」促銷，讓他直呼「這是哪招」。

她逛好市多隨口問路人奶粉評價 竟問到曾拍過該奶粉的「廣告童星」

美市賣場好市多時常販售優惠商品，不僅是家庭主婦們的最愛，許多藝人都會前來購物，日前一名女網友就在好市多猶豫要不要買自己沒喝過的克寧奶粉...

好市多優惠多更多竟買一箱多送5包！ 網直呼：人品大爆發

連鎖美式商場好市多是許多家庭的購物地點首選，有各式大份量美食、生活用品、廚具家電等包羅萬象，也有許多限定推出商品，深受消費族群喜愛。而賣場購物經驗也往往能成為話題，就有一名網友在好市多買了一箱30入的餅乾，開箱後的驚喜讓他上網分享，其他網友則是直呼「根本是人品大爆發」

熱門新聞

好市多哪種美食CP值高？ 老饕推這一物：業者賠錢賣

人妻網購長洋裝抱怨被騙 網友見試穿照大讚：妳贏了

全聯再祭優惠！「超香辣醬」限時買一送一 網搶爆：拌麵很讚

他用可愛貓咪瓶倒奶精…… 意外畫面網友嚇：有夠噁

為何日韓人普遍偏瘦？ 網曝「2關鍵」：台灣人怎麼可能不胖

客人用「餐廳湯匙」餵萌犬 網怒罵：太噁心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。