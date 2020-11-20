好市多哪種美食CP值高？ 老饕推這一物：業者賠錢賣

知名美式大賣場好市多（Costco）商品豐富多樣，價格又實在，常常吸引許多消費者尋寶採購。賣場裡的熟食品也是人氣賣點，一名網友好奇發文詢問「Costco餐飲要選哪個CP最高？」有老饕力推烤雞「業者賠錢賣」。

一名自稱失業7年的網友在PTT寫道自己從來沒去過好市多，日前老婆相約一起去逛逛讓他很興奮，原PO還先做了些功課，得知好市多的飲食很不錯，有部落客推薦的牛肉捲、披薩、熱狗和沙拉，但因為自己失業阮囊羞澀，所以對他來說CP值很重要，不知如何抉擇只好詢問鄉民們哪個CP值最高？

許多老饕紛紛推薦各種美食，「認真說，雞肉堡」、「雞肉堡肉超多超爽」、「進去裡面買鮭魚握壽司和沙拉」、「壽司吃過好吃，對得起價錢」、「Costco披薩碾壓達美樂、必勝客、拿坡里」、「牛肉捲+熱狗，超讚」、「蛤蠣濃湯」、「馬芬，真的便宜」。

還有網友認為烤雞的份量和價格比較划算，「烤雞啦」、「烤雞啊，好市多自己說是賠錢賣」、「不要買烤全雞，買烤雞腿」、「4個人裡面有買鮭魚壽司、烤雞腿，真的爽」。