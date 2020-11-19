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全聯超強零食限時「買一送一」！ 網推爆：配茶超讚
連鎖超市全聯常常推出優惠活動，吸引顧客上門，近日一名民眾就分享全聯一款零食正在「買一送一」，吸引不少網友討論，紛紛直呼「這超好吃」！
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出零嘴照片，指出他第一次買這款起司威化餅，現在正在辦買1送1活動，覺得口味還不錯，一盒裡面有3包，不過另外一款巧克力口味的他沒有吃過，因此想詢問網友好不好吃。原PO也說，該商品不能混搭口味，「只可以兩個一樣口味的才能買1送1 」，活動到11月19日。
貼文一出，底下網友紛紛回應，「巧克力口味超好吃」、「兩種口味都大愛」、「都好吃，對我來說太甜，但孩子們不覺得」、「巧克力很香不甜膩，起司甜甜鹹鹹」；也有網友分享獨門吃法，「配茶、黑咖啡更好」、「都好吃，喜歡放冰箱涼涼的」、「我都會配無糖綠茶，簡單的下午茶」。
也有內行網友透露，這款零食現在在7-11也有繳費單、Line活動優惠，一樣是「買一送一」，一盒145公克，口味任選共39元，時間到12月1日；全聯一盒則是200公克，口味不可混搭，巧克力43元、起司45元，活動到11月19日。
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