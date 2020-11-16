好市多驚見「推車拿鐵山」查價後秒懂！網曝：阿嬤用買菜車搬

美式賣場好市多Costco商品常有促銷特價，遇到優惠時就會有民眾一口氣購買大量商品。有網友日前在好市多看到「最誇張的」案例，只見整個購物車堆滿盒裝的極品拿鐵，查看之下才發現原來是因為優惠了130元，每箱只要499元。其他網友也說「昨天也看到很多人搬」、「今天看到有人買10盒」、「我也要去搬」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「這是我看過最誇張的了，後來才發現今天有特價」，他貼出兩張照片，只見購物車上堆滿盒裝的拿鐵咖啡，粗略計算至少有36盒，一看牌子才發現原來是從原價629元便宜130元，每盒只要499元，才會出現採購熱潮。

其他網友則表示「今天去買了2盒，居然看到有人買了10多盒」、「今天看到很多人鱈魚香絲也是整箱扛，嚇了一跳」、「不誇張啊！朋友都請我們幫他們帶，一次也要十來盒」、「阿嬤的買菜車也很好用，可以扛四箱」、「今早去幫家人買四箱回來，一堆人一買都4～6箱，以前家人有特價時都才買2箱，今年一口氣買到4箱了」、「一車而已 ~ 我看過兩車的」。

不過也有網友認為此款咖啡口味不佳，留言「什麼咖啡味都沒」、「像糖水」、「我不行，你先買」、「給你們買」、「越喝越胖」、「雀巢那款雖然比較貴，但是真的比較好喝」。