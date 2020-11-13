最強促銷「買牛奶送衛生紙」網：乳糖不耐症首選！

台灣許多地區超商、賣場林立，消費者選擇豐富，為求吸引消費者駐足購買，店家便得經常推出限定優惠、新奇的促銷方式以抓住消費者的目光。有網友就分享，頭一次看到「牛奶配衛生紙」促銷，讓他直呼「這是哪招」。

一名網友在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》上發文分享，原PO經常至各大商場購買生活所需，也見慣店家層出不窮的行銷手法，但這次在全聯消費時卻意外看到店家打出「買牛奶送衛生紙」的限定款，讓原PO哭笑不得，笑稱是「直接在廁所享用的新商機」，文章發布後引起網友熱烈回應。

有網友詼諧表示，「針對乳糖不耐症的組合銷售」、「乳糖不耐症的喝完可以直接用」、「喝牛奶會拉肚子的人蠻需要的」、「喝完牛奶，跑廁所用的」、「體貼有乳糖不耐症又想大口喝牛奶的消費者」、「根本是乳糖不耐症的救星」、「喝完就直奔洗手間解放」、「提供乳糖不耐症者邊喝邊拉邊擦的概念」、「乳糖不耐症組合」。

但也有網友關心，「會不會溼掉阿，那包衛生紙」、「衛生紙溼掉了吧」、「衛生紙覺得冷」、「衛生紙都濕了，哪個天才想的方案」、「衛生紙冰冰Der」。