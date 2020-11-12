好市多優惠多更多竟買一箱多送5包！ 網直呼：人品大爆發

連鎖美式商場好市多是許多家庭的購物地點首選，有各式大份量美食、生活用品、廚具家電等包羅萬象，也有許多限定推出商品，深受消費族群喜愛。而賣場購物經驗也往往能成為話題，就有一名網友在好市多買了一箱30入的餅乾，開箱後的驚喜讓他上網分享，其他網友則是直呼「根本是人品大爆發」！

有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，他在好市多選購了一款人氣餅乾，因量多且促銷價便宜而直接購入30包一箱的餅乾，開箱後卻發現內容物竟多達35包，不敢相信的原PO更找了同事一同清點，來回確認好幾次後結果仍然是貨真價實的多了整整5包，讓原PO又驚又喜，擺上心愛的Monster娃娃一起拍照發文分享喜悅。

其他網友紛紛留言表示，「人品好得沒話說！」、「第一次看到有人PO文東西變多的」，也有網友詼諧表示，「可惡的品管，連基本的數量也沒好好把關，退貨退貨」、「只好拿五包去退」、「拿去退，讓廠商知道品管有問題！XD」、「退貨了，品管不良，叭叭叭」、「下一篇會不會有人貼文抱怨開箱怎麼少5包」。

此篇貼文也意外引出喜愛Cookie Monster的網友，「多的5包是送給Cookie Monster的禮物」、「買cookies有送Cookie Monster，我也要買！」、「我只想要娃娃，被它吸引來的」、「這個娃娃搭配的好有意境」。