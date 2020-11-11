什麼樣的人會去超商買書？ 網揭真相曝背後「神秘用途」

根據經濟部統計處資料顯示，截至2019年，在台灣平均每2058人就有1間便利商店，密度僅次於韓國，位居全球第二。台灣的超商除了販售食物、飲料和各式日用品外，也賣報章雜誌和書籍。就有網友好奇詢問，「超商的書到底是誰在買？」，表示觀察到有過期很久、大概放了10年都沒賣出去的書籍，於是上PPT詢問網友這個問題，也吸引廣大網友回應。

原PO表示，超商都會在角落設置一小格書櫃，販賣的書籍除了當期雜誌外，「其他的都超怪，什麼總裁教我愛、巴菲特的儲蓄秘訣，還有過期很久的名偵探柯南，大概放了10年都沒賣出去」，不禁詢問網友究竟什麼樣的人會在超商買書，而網友的回應也相當多元有趣。

就有網友在PTT上另發一篇文，回應原PO說「鄉下人在買的吧！」，表示都市人都去誠品，而自己住在屏東鄉下，有某間小7把店裡賣書的空間，改裝成類似誠品銷售排行榜的風格。也有網友跳出來表示，自己「每個月會去掃一次書架等海賊王」。另有網友分享自身的時代回憶，表示「寶島少年很方便啊，你用訂的不知道為什麼還比較貴」、「以前的書都沒封，還可以在那看」、「以前A的會放在架子最後面，現在沒有這些好康的了」、「以前趕車的時候手邊沒手機好看就會買書或報紙」。

此外，有網友直言「去旅行忘了帶書就會買啊」、「當兵收假會買鬼故事進去看」、「我有買過幾次，拿來墊泡麵」。還有網友俏皮表示，「年輕人啊！有些人的購買習慣就是在超商養成」、「月薪25萬的人」。