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她在好市多買螃蟹打開裡頭冒詭異綠汁 家人一吃「屁股離不開馬桶」
螃蟹裡布滿濃厚的鮮美蟹膏，是不少老饕的最愛，不過近日有網友到了美式賣場好市多購買螃蟹回家，剝開後卻驚見裡頭充滿綠汁，讓她嚇得趕緊拍下來，將照片po網並詢問網友這是怎麼一回事。
po文的網友發文寫道，「在好市多買了一隻活的處女蟳，裡面是綠的可以吃嗎？」引發不少網友在底下留言給她答覆，有人說是螃蟹吃了綠藻後還來不及消化完，也有人指出「生病的蟹有些內臟會產生這種綠色的黏液，經過烹煮後會成為膏狀，不會固體化，且有腥臭味」，建議別吃了。結果po文的網友後來更新貼文並再度寫說，「跟大家報告一下，我後來沒吃，但勇者家人吃了以後隔天屁股離不開馬桶。」
然而，也有部分網友指出這其實可以吃，表示該螃蟹是因為吃藻類的關係才會出現綠色的情形，「吃起來苦甘苦甘」、「親戚是賣蝦的，也說吃藻類的確裡面會呈現綠色的」，還有網友表示自己曾在海產店工作過，滿常看見這種狀況。
但因為照片中的綠汁可能還是讓很多人看了很害怕，不少人仍留言勸這名網友還是拿去退貨吧，萬一吃了食物中毒反而對身體不好。還有人認為不曉得有沒有受到汙染，「好噁，這我不行」、「綠巨人浩克嗎？」、「牠剛剛嚇到了，剉青屎」、「吃綠藻或被汙染…真的蠻難判斷。」
根據行政院農委會水產試驗所網站上資料指出，有網友曾在漁業問答類別項問中提問「請問紅蟳的蟹膏為何有些會有綠色？」並附上了一張螃蟹裡頭，白色蟹肉旁邊圍了一大圈綠色的膏狀物。
水產試驗所則在下方回答說，紅蟳的來源無論養殖或野生捕捉，其蟹膏均有可能會出現綠色的現象，通常是因為紅蟳所攝食的餌料以螺類為主，或棲息環境有藻類的存在，皆會使其生殖腺 (膏) 及腸胃等內臟器官呈現綠色。
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