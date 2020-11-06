好市多「冷凍豬肋排」重現餐廳味道 網一看狂喊：太邪惡了！

現在不少知名餐廳推出冷凍食品，消費者只要買回家加熱，就能重現跟店內一樣的味道。日前一名女網友逛好市多發現「TGI FRIDAYS的冷凍豬肋排」，回家解凍後放入烤箱，成品和味道跟店內幾乎一樣，讓她忍不住大讚「真的好好吃啊！」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，原本想吃熟食區的豬肋排，結果撲空沒買到，但意外發現冷凍櫃有TGI FRIDAYS的冷凍豬肋排，一看價格便立刻購入，因為餐廳半份要500多元，賣場一份才499元。

原PO提到，買回家先靜置解凍，之後倒入醬汁並放入烤箱，完全不需要任何廚藝，「一盒總共有12根豬肋排，肉質軟嫩輕輕一咬就下來，吃起來酸酸甜甜就跟餐廳一樣」。

貼文曝光後，引來不少網友熱情回應，「這很好吃！」、「晚上PO這個太邪惡了」、「好市多竟然有賣，這很好吃耶」、「看起來很好吃」、「這個搭配洋蔥一起烤非常美味！有沾到醬的洋蔥酸甜、很軟，沒有沾到醬的洋蔥清脆爽口，可以解肋排的膩」、「好吃，下次還要去買」。

但也有人認為，「味道跟餐廳有差，買一次就不會買第二次了」、「醬汁滿甜的」、「味道還是有差，比較喜歡店內吃的」、「用烤箱烤吃起來普普，店家用炭火烤的比較好吃」。