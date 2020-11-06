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皮薄餡多！家樂福「3元湯包」超誘人 她大讚：不輸實體店家

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享家樂福CP值極高的湯包。圖擷自facebook
網友分享家樂福CP值極高的湯包。圖擷自facebook

大賣場總是會有令人驚喜的商品。近日有網友分享家樂福自有品牌的鮮肉湯包，並透露原本不抱任何期待，沒想到吃完卻瞬間改觀，而且品質屌打不少實體店家，文章上線後，引來其他網友關注討論

原PO在臉書社團「家樂福Carrefour商品•網友真心話」分享這款湯包的食用心得，湯包鹹度適中且皮薄肉餡多，一口咬下滿滿的湯汁流出來，裡頭總共有30幾顆售價92元，換算下來一顆約3元左右，雖然口感無法跟鼎泰豐比，但也已經打趴不少實體店家賣的湯包。

原PO補充湯包蒸法，蒸的時候電鍋1杯水，切記不要排太密，不然澎脹後外皮重疊到，夾的時候容易破掉，這樣就可惜了湯汁。

貼文一出，網友們留言回應，「很像外面的某師傅湯包，熱熱吃還不錯」、「這真的不錯」、「感謝分享，下次加入購物清單」、「用電鍋蒸10分鐘剛剛好，不會膨成像小籠包，皮也不會太軟爛」、「看起來很好吃」、「感覺不錯，現在滿300可享加購價75元」。

家樂福

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