逛全聯發現這款高麗菜 網友驚呼：又開發新菜色

一位網友假日到全聯福利中心購物，發現高麗菜的標籤寫了「白刺蝦」，還強調是「現流」的，令他覺得有趣，發文分享。全聯產品貼錯標籤不是第一回，網友笑稱「全聯又開發新菜色」。

一位網友在《我愛全聯-好物老實說》PO照，寫道「週日的全聯讓我驚喜一下！」，圖中半顆重量250公克的高麗菜，售貨標籤被打上「白刺蝦（現流）」，保存方式註記請冷藏於7℃以下，要賣88元，高麗菜變白刺蝦，令原PO覺得太有趣了。

雖說全聯貼錯標籤內容不是第一回了，但每次都還是會讓人覺得好笑，這次高麗菜變成白刺蝦，網友笑稱「萬聖節都過了，還在玩變裝」、「白刺蝦穿的外套好厚」、「一般是櫻花蝦高麗菜，全聯研發新的白刺蝦高麗菜」、「原來有種口味的高麗菜啊，長知識了」、「一時間我也想買了」、「太驚喜了，蝦味高麗菜」。

也有人認為屢發生全聯的錯標事件，除了可能是員工太累貼錯，也可能是「員工故意的嗎？來取悅顧客的花招？創造話題，增加閱覽流量？」、「其實他們是在等有沒有客人發現」。