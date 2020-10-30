看似平凡！全家「香濃點心」被推爆 網跪求：拜託別停產

超商食物不斷推陳出新，吸引不少消費者的目光。日前一名女網友分享全家便利商店看似平凡卻美味的點心條，讓她忍不住大讚「希望未來不要停產」，邪惡文章曝光，引來網友直呼「吃一口就愛上」。

原PO在「Dcard」發文表示，全家推出的「濃起司點心條」是她最愛的超商零食，一包內有5條售價37元，吃起來帶有QQ口感，唯一小缺點是起司不夠濃郁，但整體來說非常美味，而且可以趁友善時光購買，打7折後變26元，CP值算是不錯。此外，原PO推薦用煎牛排剩的油下去煎，一口咬下酥脆口感，又是另一種滋味。

貼文一出，網友留言回應，「剛出來的時候就買了，一買就愛上，真的好吃」、「請店員微波一下會更好吃」、「吃過一次就回不去了，到全家都會看一下有沒有賣」、「無意間買到，真的超好吃！」、「我覺得很好吃，每次都在等它打折」、「這個真的超好吃！如果停產我應該哭死」、「我也覺得很好吃，但超級難買」