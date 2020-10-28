她買到全聯6折生鮮現省500元 內行曝這時間點還有美國牛排！

超商都會在生鮮食品快到期前，釋出優惠折扣，全聯也不例外！但許多人在全聯多半都是看到8折優惠商品，鮮少遇到6折的優惠，日前就有網友分享在全聯幸運買到6折肉品，高興到一掃而空，因為平時都遇不到，該貼文也釣出內行網友曝會貼生鮮6折的時間點。

原po在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」發文表示，日前下午四點在全聯正好看到服務人員在貼生鮮食品的6折優惠貼紙，而且還是肉類商品，心情超級雀躍，等待6折貼紙的過程中，完全就像10年前等待男友約會的心情一樣，加上家中的男生們都很愛吃肉，於是把架上的雞腿肉、豬梅花肉片、豬五花肉片等等，全都一掃而空買回家，直呼「冷凍起來可以吃好幾天，而且這一攤省了將近快500元喔！」

貼文一出引起熱議，有內行網友就透露，全聯的6折生鮮貼紙一般都是在下午四點後會開始貼，但還是要依店面而定，有些店家會提早在下午一點半左右，有些店家是早上八點就會開始貼，因為每間全聯進貨時間不同，建議還是直接問店家比較準，還有網友表示「我是早上10點多，都有美國牛排6折」、「一大早是生鮮區6折，快休息是麵包區6折。」

其他網友紛紛表示「我都是一大早載小孩去上課後去買8折的」、「這樣買起來真的心情愉快，我也喜歡去撿寶」、「我也很愛買打折肉品，買回家馬上醃起來冷凍！」、「6折的要看，上禮拜天看到6折的牛肉片，但已變色，所以沒買，有的6折還是會很新鮮」、「全都6折的話，我也會先買回來凍著，其實退冰後跟市場買的，我吃不出來哪裡不一樣」」。