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人夫抱怨洗衣球難用「手都黏黏的」 妻一聽使用方法笑到肚痛
你有用過「洗衣球」洗衣服嗎？這小小一顆丟到洗衣機裡，不用倒洗衣精或洗衣粉，照樣能將衣服洗得乾乾淨淨，近來使用這種方式洗衣服的民眾雖然愈來愈多，但還是有人搞不清楚它的用法。
一名人妻在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」就分享了她先生的爆笑糗事引發網友們討論。她請先生去洗衣店洗毯子，去之前給了他一顆洗衣球，沒想到回來之後，先生卻抱怨用這個東西洗真不方便。
她表示，先生用力擠洗衣球，擠了好久才讓它破掉，但已經沾了滿手皆是，而且洗了很久手上都還是黏黏的，當時也還有其他民眾在洗衣店，就一直盯著她先生看，想說怎麼會弄成這樣。
她聽完先生的描述笑到快肚子痛，底下留言有網友則回應說「妳先生也可愛了吧」、「是不是太好命了，都沒做過家事，哈」、「他以為是擠壓式的醬料包嗎？」，還有人說他之前也曾經用剪刀先把洗衣球剪破過。
另外，也有不少人疑惑問說「不然這個到底要怎麼用？」熱心的網友們也一一互相回應表示「直接整顆丟進去即可」、「外出旅遊攜帶也超方便」、「還有很多不同的香味及功能」、「儲存方便又不占空間」。
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