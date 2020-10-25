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好市多洗衣精有「神秘紅色按鈕」？ 內行曝真實用途：超貼心
市面上的商品琳琅滿目，有些產品會有貼心設計，讓消費者使用起來更為方便。日前有網友在賣場購入一款雙開口設計的洗衣精，不過其中一邊還多出一個「紅色按鈕」，讓他不禁好奇真實用途是什麼，因此將照片分享至網上，釣出內行人留言解答。
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文求助「請問有人知道好市多這款洗衣精，左邊紅色頭是做什麼用的嗎」。事實上，民眾使用前要先將瓶身倒放，紅色那頭要朝下，然後鬆開圓形蓋子讓空氣流通，內外壓力才會平衡，接著按壓紅色按鈕洗衣精便自動流出。
貼文一出，網友留言回應，「我第一次買的時候也想超久」、「我也是第一次知道這個，好棒的設計」、「長知識了，好貼心的設計」、「這設計蠻方便的」、「家裡長輩第一次看到這包裝也是不知該怎麼使用」、「感謝樓主發文，前幾天也第一次買，但還不知道怎麼使用」。
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