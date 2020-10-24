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打趴以往！全聯再現「神級甜點」網哀嚎：架上永遠是空的

聯合新聞網 / 綜合報導
網友大推全聯新品「芋泥布丁蛋糕」，口感不甜膩，外表簡單。 圖／我愛全聯-好物老實説
網友大推全聯新品「芋泥布丁蛋糕」，口感不甜膩，外表簡單。 圖／我愛全聯-好物老實説

全聯福利中心常會推出聯名甜點，吸引大批民眾搶購，這次又有人發現了一款新上架的芋泥布丁蛋糕，內餡是帶有顆粒的芋泥和軟嫩布丁，不會太過甜膩，整體口感很清爽，讓網友直呼「這真的可以買」， 以149元的價格來說，CP值算高了。

網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文說，最近發現了全聯新品「香芋布丁蛋糕」，裡面內餡芋泥有顆粒不會太過黏膩，鮮奶油只有上面幾團點綴，如果不喜歡也好刮除，內餡外側是芋泥，內側則是混著布丁，整體口感清爽不膩，但唯一的小缺點就是布丁少了點，但以149元的價格來說，CP值算高了，網友也表示「經過資深芋頭控認證，這真的可以買！！！」。

內餡有含顆粒的芋泥和布丁。 圖／我愛全聯-好物老實説
內餡有含顆粒的芋泥和布丁。 圖／我愛全聯-好物老實説

此文一出也引起大批網友留言「超好吃！真的打趴全聯以往出的甜點蛋糕」、「這個真的讓人驚豔的好吃」、「身為芋泥控這一定要買來吃的呀！讚啦！」、「從來沒買到過，架上永遠都是空的⋯」、「非常好吃！超推」但也有人表示「今天去買時，看到成份表裡的芋頭餡還是加了白鳳豆沙，就默默放了回去，被上次買的芋泥千層嚇到，實在不敢再試⋯」。

外觀包裝簡單，價格149元，網友認為CP值很高。 圖／我愛全聯-好物老實説
外觀包裝簡單，價格149元，網友認為CP值很高。 圖／我愛全聯-好物老實説

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