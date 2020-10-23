萌翻天！全聯上架「限量應景口罩」 網暴動：荷包守不住

10月31日就是萬聖節，不少家長會幫孩子裝扮各種角色，然而就連防疫物資「口罩」也跟上這波熱潮。日前一名女網友發現超市架上出現「限量應景口罩」，可愛圖案讓她二話不說立刻購入，實品在網上曝光，網友暴動直呼「荷包守不住」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，結帳時突然發現收銀台旁邊擺放多盒兒童口罩，仔細看竟然是萬聖節款式的，口罩圖案上有南瓜、蝙蝠、蜘蛛等，每盒30片裝售價360元，共有黑、白兩色可供選擇，此外，全聯卡友還加贈720點紅利，數量有限售完為止。

消息一出，網友熱烈回應，「萌翻天，用完捨不得丟」、「好可愛喔！怎麼沒有大人的」、「完了，馬上要收拾包包出門」、「好可愛喔！生活小確幸」、「看到文章衝去看賣完了」、「早上也看到10幾盒，有人一次想全掃完」、「小孩已經18歲的我，看了也好心動」。

但也有人認為價格偏高買不下手，「價格不親民，不會想買」、「貴死，我拿實名制的自己畫好了」、「好可愛，但是好貴」、「價格讓我只能看看就好，下不了手」、「一片12元我買不下手」。