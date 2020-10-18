超商無糖茶飲10幾款怎麼挑？ 內行激推3牌 加碼教判斷香精茶

台灣便利超商飲料種類非常豐富，奶茶、汽水種類多樣，連無糖的茶類都分為好幾款，讓人挑到眼花，於是就有網友在PTT八卦板問「超商無糖茶買哪款才內行」？

網友表示，「肥宅還是有喝膩快樂水（可樂）的時候，去超商一看，茶還真的有夠多樣，純X茶、爽X美茶、愛滋味油X、御X園…尤其茶X王就有七種口味，X萃也有六七種口味，不外乎紅茶綠茶還有鐵觀音烏龍等等…琳瑯滿目肥宅看到也是傻眼」，雖然原po也知道茶是在家泡最好，「但是人在外也是有需要應急的時候，所以要挑哪罐才顯得內行？」

各種品牌、各種茶類都有擁護者，有不少人支持「茶裏王」，「茶裏王無糖綠啦」、「茶裏王的高級無糖綠」、「茶裏王濃韻綠色25元，好喝真的濃」。御茶園也有許多擁護者，「御茶園四季春，罐裝中的霸主」、「御茶園，支持國產」、「御茶園生茶」。另外當然也不能少了「純喫茶」，「純喫茶無糖綠唯一解，第二名冷泡茶無糖綠」、「我都喝純喫茶無糖綠」、「純喫茶無糖綠說第二沒人敢說第一」。

而喝無糖茶，大家都希望買到「沒有香料的茶」，就有網友提供判斷方法，「判斷香精方法很簡單，量米杯1格的茶倒入500cc牛奶，只要整杯牛奶都佈滿那個味道，就知道香精超猛，少量即夠」。