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逛寶雅見「清潔好物」洗澡洗臉都可以 網推爆：相見恨晚啊！
連鎖生活精品賣場「寶雅」販售商品多樣化，從美妝保養、流行飾品、生活百貨、各國食品、家電用具應有盡有。日前一名女網友分享一款「清潔好物」，能用來洗澡和洗臉，重點是只要銅板價格，貼文曝光後，引來不少愛好者回應，「真的好用」。
原PO在臉書社團「愛逛寶雅POYA好物分享」發文表示，日前和老公到寶雅採購，沒想到他竟然指名要買這款香皂，回家使用後效果不錯，洗完後肌膚舒適不乾燥，而且一組只要69元。
只見這款香皂一組有兩塊，主打功能不同，白色包裝添加亞馬遜白泥，專為油性及中性偏油膚質打造，屬於全效控油皂，黑色包裝添加竹炭粉，能解決毛孔粗大困擾，屬於淨化毛孔皂。
貼文一出，網友留言回應，「架上剩三組我全梭哈了，一組69元，單顆55元」、「白色洗臉超棒，現在買一送一我囤十幾組，好用洗完不乾澀」、「真的超級好用，味道不錯，重點是很控油，我跟老公都拿來洗臉」、「原來大家也都有發現這個便宜好用肥皂」、「我前幾天也有買，相見恨晚啊！」、「之前意外用到，覺得超好用又划算」。
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