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如何省錢吃三餐？內行曝親身經驗大推家樂福「CP值好物」

聯合新聞網 / 綜合報導
面對經濟不景氣，開支節流成為熱門話題。示意圖／ingimage
面對經濟不景氣，開支節流成為熱門話題。示意圖／ingimage

面對經濟不景氣，開支節流成為熱門話題，日前一名網友在PTT詢問，自己到發薪水前必須省錢度日，扣掉上下班車資，一天餐費大概120~130元，因此想問該如何有效解決三餐，問題曝光後，釣出內行人專業回文。

針對如何省錢吃三餐，有網友以自身經驗發文分享，並指出可到家樂福採購CP值好物，首先是能配白飯又不失風味的料理包，家樂福一組3包售價72元，等於一包只要24元。

再來是家樂福的自有品牌水餃，一包48元裡頭有45顆，由於經常促銷買一送一，因此碰上優惠期間2包90顆才48元，可說是俗又大碗。此外，蔥抓餅也是不錯的選擇，一包有10片售價54元，如果想加料增加飽足感，可以到傳統市場買攤販配好3把20元的蔬菜，但也不一定3把20元、有3把25或30跟50元的，可自行選擇比價。

原PO提到，以上都是自己到各大賣場比價後實行的經驗，2年下來身體健康沒出什麼事，荷包也省了不少，大家可以根據食材自由搭配。

貼文一出，掀起網友正反意見，「認同給推，有一陣子我也常吃」、「這樣餐費超省的，我一個月只花六千塊」、「以前唸大學時沒錢就去家樂福刷卡買便宜的水餃」、「這樣營養太不均衡，還不如煮麵放青菜跟蛋」、「好不健康，只有碳水化合物」、「缺蔬菜跟蛋白質」。

家樂福 省錢 PTT

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