好市多「神級玩具」佛心價引暴動 爸買回家曝兒玩到失心瘋

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，引發消費者的搶購熱潮，近日有民眾發現一款超夯產品特價，當下他沒多想直接購入，回家後兒子愛不釋手，貼文一出立刻掀起熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，近日到台中好市多購物，怎料意外發現復仇者聯盟系列的兒童服裝，而且現在特價一組400元有找，好康消息在網上傳開，吸引不少家長的目光，原PO也貼出兒子的裝扮照笑稱「小孩已經玩到瘋了」。

貼文一出，網友留言回應，「超多款式，我都想買了」、「價格親民又能滿足小孩，不錯」、「不考慮，我也要去買」、「可以預想萬聖節路上會有一堆美國隊長和蜘蛛人」、「這300多好超值喔！上次看要600多塊」、「小孩真的會很愛，我要去買給我兒子」。此外，留言處也有不少人分享家中孩子的裝扮成果。