老饕力讚全聯雞湯燉「魚頭」超美味 網驚嚇：這是地獄料理！

天氣漸涼，又到了喝湯補身的時節，一位網友力推全聯販售的兩款雞湯料理包，湯頭美味又和其他食材百搭，PO文分享雞湯燉魚頭的作法，其他網友看到魚頭竟是「鱷魚頭」，驚呆直呼「嚇死了」、「這是地獄料理吧」。

一位網友在《全聯消費經驗老實說》臉書粉團發文分享美食料理，大讚全聯販售的雞湯料理包湯頭美味，可以煮湯補身，選擇了其中一款烏骨雞料理包加「豐年祭剩下一顆魚頭」，示範製作燉魚湯。網友圖文並茂地一一分享處理步驟，「按照慣例拿牙刷幫魚頭刷牙洗臉，放入大鍋川燙後再取出洗淨一次…」，發現鍋中的「超大魚頭」，竟是一顆鱷魚頭，張開大口含著一整隻烏骨雞！

貼文嚇壞一堆人，驚呼「嚇死人了」、「以為是鮭魚頭」、「一開始以為是狗頭」、「真的嚇到我了！完全不想買來吃啦…」、「這是地獄料理吧」、「請支援收驚」；還有網友質疑原PO是「反行銷？」、「請問你是不是家樂福派過來的」、「這絕對不是業配文」，好奇問「鱷魚也算魚嗎？」