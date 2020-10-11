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好市多18吋披薩撒滿配料！ 網友打開嚇傻「密集恐懼症發作」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享好市多18吋披薩的配料滿到讓人「密集恐懼症發作」，而售價只要270元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友分享好市多18吋披薩的配料滿到讓人「密集恐懼症發作」，而售價只要270元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多Costco）常會出現超級划算的物品或美食，引起民眾排隊瘋搶。近日有網友分享一個在好市多買的18吋披薩，上面的料多到讓原po直呼「密集恐懼症發作啦！」不過對於這個產品，網友卻評價兩極。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，「來採購衛生紙，看到18吋披薩有折價，順手帶了一盒BBQ雞肉回家，料真的是超級多，多到密集恐慌症的人看照片可能會覺得毛...」只見網友附上的圖片中，披薩上的料擺得密密麻麻，可見用料非常實在。

這個披薩引起網友熱議，「料不用錢嗎，哈」、「這樣尺寸、價格，只能說便宜又大碗」、「這料也太多了吧！」、「真的有密集恐懼症的會發作」、「真的物超所值！每一口都可以吃得到滿滿的餡料，我超愛的」、「喜歡這口味」、「料很多，讚」，還有網友表示「這讓我想到色盲測試圖」。

不過也有網友毫不留情給予負評，「這賣相真的醜」、「真的不舒服」、「看起來真像嘔吐物」、「不說BBQ我以為是大雜燴口味」、「口味覺得可以，但放鳳梨…不OK」、「這口味真der難吃」、「BBQ雞肉很難吃，上次還吃到鳳梨品質很差的，綜合的比較好吃」」、「BBQ吃不慣，為什麼不賣夏威夷的啦」。

雖然評價兩極，但也有不少網友也好奇這個披薩的價錢，有許多網友透露是「270元」。

好市多 Costco

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