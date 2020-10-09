全聯這一設備讓她超驚喜 網友全羨慕：真的很需要

在台灣超商、超市數量相當多，購物十分方便，有些超商空間大還會有座位區和廁所供民眾使用，但超市就不一定有廁所。有女網友日前到全聯超市購物時，意外看到裡頭有提供廁所，讓她相當驚喜，她將照片上傳臉書後也讓網友們看了好羨慕。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示有時候天氣冷會想上廁所，她日前去一家全聯消費時剛好裡頭有提供廁所供使用，而且相當乾淨，讓她非常滿意。原PO說有些分店會提供廁所，這對消費者來說是非常方便的服務，她也很謝謝全聯員工盡心盡力的打掃及整理，才能給顧客這麼好的消費環境。

許多網友也都認為對消費者來說是很棒的設施，「全聯的廁所真的還蠻乾淨的，希望使用者都能幫忙維持」、「覺得很不錯，員工很辛苦，想要上廁所就要維持乾淨」、「互相尊重，乾淨廁所看了也舒服」、「全聯有廁所真的很不錯，有次去新開的全聯買東西，突然很急需要解放，想到全聯離家有一段距離，正在焦慮，結果突然看到有廁所，真的鬆一口氣，太棒了」、「萬里的全聯有廁所，配合風景區，很棒的設備」。

還有人看了非常羨慕，「這真的很需要」、「真好！我每次突然想上廁所都只能忍到回家」、「羨慕有廁所，帶小孩去逛沒多久就說要尿尿」、「附近的全聯都沒廁所，有的會借小朋友，有的不能，只能放下提籃奔走」、「有廁所真的很少見」、「我每次去全聯還沒逛就要趕回家上廁所，也期待住家附近的全聯可以開放廁所」。