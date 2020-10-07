她買到家樂福生吐司 回購網友曝純粹吃法「新鮮美味」

大買場總是會有令人驚喜的商品。近日網友在《家樂福Carrefour商品•網友真心話》上表示，她終於買到團友一直分享的生土司，生吐司在社團內廣受好評，只好手腳不夠快，新鮮出爐的麵包立刻被搶光，而網友吃完表示「口感是鬆軟，很好吃捏，這生吐司我覺得不用抹醬單吃就很好吃」。

原Po表示，「終於讓我遇到生吐司本人啦！一直有看到團友分享，但都買不到的生吐司，逛家樂福內壢店竟然讓我發現到它本人了，當然要買條來嚐鮮吃看看」，她解釋之前有吃過其他家賣場的生土司，她個人比較喜歡家樂福生吐司的口感，主要是「生吐司越嚼本身的麵粉和甜味會慢慢出來，口感是鬆軟」。

她也直言「這生吐司我覺得不用抹醬單吃就很好吃，它不會有濕軟黏牙的口感，所以大家一百分」。「生吐司（生食パン）」強調吐司最原始的美味，不需要回烤，出爐直接吃就很美味了，因此有高級吐司之意。

網友看了也表示「昨天也在內壢買到了」、「生吐司抹醬都覺得浪費」、「一直無緣見到面」、「家樂福的麵包大多都是現做的，感覺比較新鮮，喜歡他們的歐式麵包」、「上星期吃太好吃，今天又去買了一條！」、「還蠻喜歡它袋口的壓條，可以折好壓好，很方便」。