快訊

影／最丟臉風景！ 武嶺監視器被「到此一遊」亂貼

蔣中正黯然下台真相…李宗仁與中共密謀逼宮 美推波助瀾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯烤肉必備「生菜組合」CP值超高！ 網友直呼：這超難買

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享全聯「生菜組合」，搭配烤肉吃剛剛好。圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友分享全聯「生菜組合」，搭配烤肉吃剛剛好。圖擷自我愛全聯-好物老實説

中秋連假接近尾聲，還想烤肉的人要把握最後機會。而吃烤肉也別忘記要飲食均衡，菜也不可或缺，有一位網友在「我愛全聯-好物老實説」分享一款「生菜組合」，內有2~3種新鮮生菜，包著烤肉吃非常去油解膩。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼上新鮮生菜的照片，並表示「原來全聯有這麼厲害的生菜，太威了啊，一包有2～3種，才59元」。

網友分享全聯「生菜組合」，搭配烤肉吃剛剛好。圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友分享全聯「生菜組合」，搭配烤肉吃剛剛好。圖擷自我愛全聯-好物老實説

買過的網友也都說讚，「超級讚」、「很新鮮的生菜，搭配結頭菜泡菜，好吃！」、「適合小家庭，兩人吃覺得剛好」、「我這次有買到，真的超方便，洗一下就能搭著肉一起吃，」、「之前有買，很新鮮好吃」、「今天買了配烤肉，超級好吃！很嫩」。

但也有網友表示「很難買」，「可遇不可求～買過1、2次，常常買不到」、「這款生菜不是每間全聯都有，都要碰運氣」、「根本買不到」。還有網友發現每間全聯售價似乎不一樣，「我這邊我記得好像是69還79耶」、「我看到的不只59耶～是特價嗎？」、「在某家看到要100起跳」。

烤肉 中秋 全聯

延伸閱讀

中秋連假吃過頭？營養師推薦五大零嘴 解饞又健康

中秋烤肉缺工具 他加工製作特製烤架：面積大又防風

預防痛風發作 比起啤酒更要當心這項「庶民美食」

比雞翅還難烤的食材是哪個 網友曝：它骨頭那邊都「裝熟」

相關新聞

好市多排隊太多人！他曝「快速結帳攻略」 網：高手

美式賣場好市多經常販售其他超商沒有的產品，因此是許多家庭主婦們的最愛，每到假日賣場更是人山人海，不管是停車還是結帳，排隊隊伍都大排長龍...

全聯烤肉必備「生菜組合」CP值超高！ 網友直呼：這超難買

中秋連假接近尾聲，還想烤肉的人要把握最後機會。而吃烤肉也別忘記要飲食均衡，菜也不可或缺，有一位網友在「我愛全聯-好物老實説」分享一款「生菜組合」，內有2~3種新鮮生菜，包著烤肉吃非常去油解膩。

好市多會員卡值不值得辦掀論戰 內行專業分析被推爆

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，不過與其他賣場相比，需憑卡入場且申辦會員要繳年費，對此有網友好奇「辦好市多會員卡值得嗎」，問題曝光後，網友從3方面來分析。

他逛好市多驚見特價品 品名翻譯「這3字」讓網笑翻

美式賣場好市多販售許多cp值高的商品，常常也會推出特價新品，是許多人愛逛的大賣場，日前一名女網友在逛好市多時，就發現衣服區的知名運動品牌外套...

男逛全聯在貨架上發現中衛隱藏版口罩 結帳時讓他超失望

新冠肺炎疫情趨緩，市面上也能夠買到口罩，不再像之前只能透過實名制來購買，廠商為了讓口罩多樣化，紛紛推出多種顏色供民眾選擇，有些特殊色也成為熱門搶手貨，甚至還買不到。一名網友今（30）日到全聯去買東西，無意間發現架子最上方擺著兩盒迷彩口罩，讓他相當驚喜，沒想到下一秒結帳時讓他大失所望。

全聯出現高CP值好物「情人的眼淚」老饕曝加雞蛋最美味

賣場隱藏好物常會出現在各大社團，近日網友在《我愛全聯-好物老實說》上發文，她分享雨來菇，又稱「情人的眼淚」，是個有豐富的維生素、鈣含量的藻類，口感介於黑木耳和海藻類之間，因為料理方法簡單又快速，獨特口感讓人想一再嘗試，因此備受老饕喜愛。

老牌餅乾推出「鐵觀音」新口味 網一吃愛上：比月餅好吃！

知名連鎖超市全聯以物美價廉優勢深得主婦們喜愛，網友們也經常能在賣場內挖到寶。日前就有網友發現一款從小吃到大的餅乾居然推出「鐵觀音」口味，讓她相當驚喜。

好市多買牛肋條 主婦橫剖一刀傻眼：限量奶凍捲？

美式賣場好市多（Costco）的商品一向以量多、價低聞名，許多家庭都喜歡在此購買日用品及食品，但有主婦買了牛肋條回家切開後發現內藏「雪白夾心」，讓她深感受騙，網友看了也覺得傻眼，批評近來牛肉類「真得太多油了」。

全聯最強「中秋限定甜點」內行人曝：一年只出一次

中秋的四天連假即將在10月1日展開，許多人都會在節慶期間到賣場「大採購」。日前有一名網友在網路上分享一篇全聯「中秋節限定」的烤麻糬，並說明這是「限定販售，錯過又要等一年」，引起近4000名網友按讚、400多人留言回應。

現賺45元！逛全聯見「神級鮮乳買一送一」 網羨：很難買得到

牛奶是我們日常生活中最常見的乳製品，各大賣場及超商都有販售，除了大家熟知的牛奶大廠外，近年來小農鮮乳也廣受消費者喜愛，由於供貨量不多，經常被搶購一空。日前有網友發現全聯架上出現「神級鮮乳」，而且還貼著「買一送一」的標示，讓他又驚又喜，立刻將消息分享至臉書，網友看完暴動直呼「手刀囤起來」。

全聯上架「烤肉神器」 她分享使用心得讓網心動：想購入一台

10月1號就是中秋節，不少人開始相約揪團烤肉，各大賣場也趁勢推出燒烤器具及食材，搶攻中秋佳節商機。一名女網友日前在全聯購入「烤肉神器」，並給予高分評價，使用心得在網上曝光，掀起眾人熱烈討論。

好市多神人「肉眼挑牛肉」切開驚見超美油花 網羨：想跟團

中秋連假將至，不少網友紛紛開始準備烤肉食材，肉品就是絕對不可少的食材之一，日前有網友分享肉眼挑選的牛肉，用刀一切開立刻露出超美油花，讓網友驚呼「這油花也太強大了吧！」

熱門新聞

好市多排隊太多人！他曝「快速結帳攻略」 網：高手

高雄便當「雞腿快滿出餐盒」價格曝光他嚇到 網跪求店址

暫時離座咖啡放桌上！她喝完驚見杯內有「異物」 氣得報警處理

好市多會員卡值不值得辦掀論戰 內行專業分析被推爆

高鐵為何不易誤點？內行曝「3大關鍵」：跟台鐵天差地遠

婦人好市多試鞋「高水準」行為 網大讚：連我自己都做不到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。