全聯烤肉必備「生菜組合」CP值超高！ 網友直呼：這超難買

中秋連假接近尾聲，還想烤肉的人要把握最後機會。而吃烤肉也別忘記要飲食均衡，菜也不可或缺，有一位網友在「我愛全聯-好物老實説」分享一款「生菜組合」，內有2~3種新鮮生菜，包著烤肉吃非常去油解膩。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼上新鮮生菜的照片，並表示「原來全聯有這麼厲害的生菜，太威了啊，一包有2～3種，才59元」。

網友分享全聯「生菜組合」，搭配烤肉吃剛剛好。圖擷自 我愛全聯-好物老實説

買過的網友也都說讚，「超級讚」、「很新鮮的生菜，搭配結頭菜泡菜，好吃！」、「適合小家庭，兩人吃覺得剛好」、「我這次有買到，真的超方便，洗一下就能搭著肉一起吃，」、「之前有買，很新鮮好吃」、「今天買了配烤肉，超級好吃！很嫩」。

但也有網友表示「很難買」，「可遇不可求～買過1、2次，常常買不到」、「這款生菜不是每間全聯都有，都要碰運氣」、「根本買不到」。還有網友發現每間全聯售價似乎不一樣，「我這邊我記得好像是69還79耶」、「我看到的不只59耶～是特價嗎？」、「在某家看到要100起跳」。