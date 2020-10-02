好市多會員卡值不值得辦掀論戰 內行專業分析被推爆

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，不過與其他賣場相比，需憑卡入場且申辦會員要繳年費，對此有網友好奇「辦好市多會員卡值得嗎」，問題曝光後，網友從3方面來分析。

原PO在PTT發文表示，辦好市多會員要繳年費1千多元，不過全台各地皆可使用，只要消費者不濫用無條件退貨，買賣雙方都能皆大歡喜，此外賣場販售各種日常用品、食物、電器、酒類、禮盒、可說是非常方便，「那麼各位好市多資深會員們，新會員值得+1嗎？」

貼文一出，支持的人表示，「雖然商品份量大，但可以找人平分，覺得很划算」、「我每個禮拜都去買牛肉和雞肉，比全聯便宜很多」、「好市多常常會出一些新奇產品，大部分的東西比外面商場來得便宜，一個月大概去3-4次，划算」、「購物不算，只算好市多加油我一年起碼省4000以上油錢」、「找幾個人一起分擔卡費就好了」、「好市多蠻好買的，可以辦一張試試看」。

但有網友指出，可以從「家庭人口」、「行車距離」、「來店次數」判斷是否需要申辦，「住的近的話可以，像們家開車過去要半小時，結果一年只去兩次」、「家庭常開伙就值得」、「去的次數少+買的不多=不值得花會費辦卡」、「個人住不需要，全家人一起住可以辦」、「不值得，有全聯和家樂福就滿足了」、「如果離家很遠的話不值得，家樂福就一應俱全」。