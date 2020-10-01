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他逛好市多驚見特價品 品名翻譯「這3字」讓網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
愛迪達的翻譯名稱實在太直白，叫作「女精典三條線運動外套」，讓網友笑翻。圖／ 翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
愛迪達的翻譯名稱實在太直白，叫作「女精典三條線運動外套」，讓網友笑翻。圖／ 翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多販售許多cp值高的商品，常常也會推出特價新品，是許多人愛逛的大賣場，日前一名女網友在逛好市多時，就發現衣服區的知名運動品牌外套在特價，結果一看到商品的翻譯名稱太直白，讓她忍不住笑稱「這也太淺顯易懂了吧，我也三條線了」。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在逛好市多時，走到衣服區時，看到愛迪達的外套，翻譯名稱實在太直白，竟叫作「女精典三條線運動外套」，讓她直呼根本是「神翻譯」，因為翻的太淺顯易懂了，不過也成功吸引到原po的目光。

貼文一出，引來許多網友回應，有專業網友指出「這個系列就是叫做三條線，另外還有三葉草系列」、「這樣寫可以讓知道這個品牌的人清楚了解」，原po也表示，知道愛迪達有分三葉草跟三線款式，但中文少了系列等字 ，所以才會比較容易連想到其他意思，覺得很有趣就分享了。

其實，愛迪達三條線的英文名稱就叫「Three Stripes」，因此翻譯並無錯誤，只是這個翻譯平常不容意見到，也讓其他網友也紛紛笑稱「下次會有打勾勾鞋子、一隻豹衣服、蝴蝶褲子，指Nike、Puma及Under Armour的logo圖案」、「另一個牌子不就叫，女經典打勾勾運動外套」、「我笑到沒力買不下去」。

好市多 臉書

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