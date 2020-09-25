好市多神人「肉眼挑牛肉」切開驚見超美油花 網羨：想跟團

中秋連假將至，不少網友紛紛開始準備烤肉食材，肉品就是絕對不可少的食材之一，日前有網友分享去好市多肉眼挑選的牛肉，用刀一切開立刻露出超美油花，讓網友驚呼「這油花也太強大了吧！」

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，去逛好市多時很常看到婆婆媽媽選肉的時候用「戳」、「捏」的方式挑選，「我以為用看的就可以了」，原PO還分享在好市多買到的「神美油花」牛肉，讓一票網友超級羨慕。

原PO買的是美國頂級嫩肩里肌真空包，從外觀看來雖稍嫌不起眼，但當一整塊牛肉被切開後，露出一整片超美油花，油花紋路分布整齊、肥瘦均等看來相當吸睛，讓許多網友驚呼「這根本是炫耀文！」

不少網友看到超美油花後紛紛留言「我也會用手指按一下，如果牛肉按下去是硬的就代表油脂很厚」、「這就是...賭肉！」、「婆婆媽媽不只肉戳啊，水果戳，菜也戳，餅乾也戳」、「我比較想問你哪時候要再去Costco，可不可以報名跟團？」

也有內行網友透露，「其實摸的出來，在低溫下油脂跟肉的軟硬度有差，通常軟趴趴的油會比較少，我自己修了幾百條板腱的經驗，但一般人應該感覺不出來」。