聽新聞
test
0:00 / 0:00
好市多神人「肉眼挑牛肉」切開驚見超美油花 網羨：想跟團
中秋連假將至，不少網友紛紛開始準備烤肉食材，肉品就是絕對不可少的食材之一，日前有網友分享去好市多肉眼挑選的牛肉，用刀一切開立刻露出超美油花，讓網友驚呼「這油花也太強大了吧！」
有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，去逛好市多時很常看到婆婆媽媽選肉的時候用「戳」、「捏」的方式挑選，「我以為用看的就可以了」，原PO還分享在好市多買到的「神美油花」牛肉，讓一票網友超級羨慕。
原PO買的是美國頂級嫩肩里肌真空包，從外觀看來雖稍嫌不起眼，但當一整塊牛肉被切開後，露出一整片超美油花，油花紋路分布整齊、肥瘦均等看來相當吸睛，讓許多網友驚呼「這根本是炫耀文！」
不少網友看到超美油花後紛紛留言「我也會用手指按一下，如果牛肉按下去是硬的就代表油脂很厚」、「這就是...賭肉！」、「婆婆媽媽不只肉戳啊，水果戳，菜也戳，餅乾也戳」、「我比較想問你哪時候要再去Costco，可不可以報名跟團？」
也有內行網友透露，「其實摸的出來，在低溫下油脂跟肉的軟硬度有差，通常軟趴趴的油會比較少，我自己修了幾百條板腱的經驗，但一般人應該感覺不出來」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言