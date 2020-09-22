全聯員工「神級彩繪」促銷柚子 網讚：被收銀耽誤的畫家

下週就要過中秋了（10月1日），除了月餅外，柚子也是必備的應景水果，一位女網友到全聯購物，發現員工在柚子上彩繪各式圖案，讓人驚豔。網友笑問「這是被支援收銀耽誤的畫家嗎？」

一位女網友在《我愛全聯-好物老實說》PO照分享新發現，圖中一整籃柚子，被彩繪上各式水果圖案，有百香果、山竹、草莓、葡萄等等，好奇是「嫌柚子太無聊嗎？」、「全聯的員工太有才」，彩繪功力簡直可以開課了。

貼文吸引近萬網友的目光，大家紛紛貼出住家附近全聯的各式柚子彩繪圖，有的被畫上小小兵、角落生物、哆拉A夢、皮卡丘、小丸子圖案，讓網友直呼「好可愛」、「想全包」，笑問「是有這麼多口味的柚子嗎？」

據網友回應，彩繪柚子全聯員工手繪的，精美畫工令網友笑言是「被全聯耽誤的畫家」、「現在全聯的員工也是18般武藝都要通」、「應徵收銀員需要具備第二專長」。彩繪柚子除了增加銷量，似乎也拯救了許多媽媽，「我現在知道了，幼稚園作業在這買就好」、「有開兒童繪畫班嗎？」。