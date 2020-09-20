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好市多賣「A牌飛行外套」 內行人一看價格驚呼「便宜2000」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享好市多開賣Alpha的NASA MA-1飛行外套。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友分享好市多開賣Alpha的NASA MA-1飛行外套。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

在美式賣場好市多Costco）經常能撿到一些便宜，尤其是某些名牌在好市多竟能看見「稀有折扣價」，時常造成網友瘋搶。這次就有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，原價近6000的「A牌飛行外套」，在好市多不到4000元就能入手，引起網友熱議。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款特價品「Alpha Industries的NASA MA-1飛行外套」，價格只要3899元，並透露地點在中和好市多，「不買真的對不起自己，連店員都說是搶手貨，懂的人一定懂」。

這款Alpha的NASA MA-1飛行外套，在官網的售價要價5880元，而好市多現在只要3899元就能買到，讓內行人直呼「這是有名的Alpha空軍外套民用版MA-1型號，日本一件要$6000台幣起跳」、「我買5800左右...」、「個人覺得很好穿，Alpha的ma1在其他地方根本不是這價錢，這對軍裝癖是必備品耶」、「我在美國也是買了一件135美金基本款，好市多是真的有比較便宜，反正有需求的人就自然會買」。

ALPHA MA-1 NASA飛行外套在官網賣5880台幣。圖擷自Alpha台灣官網
ALPHA MA-1 NASA飛行外套在官網賣5880台幣。圖擷自Alpha台灣官網

Costco 好市多

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