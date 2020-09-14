好市多黃金價兩年漲62萬 他後悔感嘆：早知道

美式賣場好市多商品眾多，高cp值好物也常吸引許多民眾選購。近日有網友分享了2年前一公斤黃金條的價格，沒想到經過兩年後價格飆漲，價差達62萬，讓當初沒下手的原po感嘆可惜。

原po在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文貼出好市多販售的瑞士原裝「999.9壹公斤黃金條塊」2018年與2020年的黃金價格，分別為122萬9999元及185萬4499元，光是在這兩年內價格就上漲了62萬4500元，讓原po不禁後悔感嘆說，「千金難買早知道」，問起有沒有當年看準買下此黃金的民眾。

文章一出吸引萬名網友按讚，紛紛開玩笑回應，「早知道去年買個6張台積電」、「早知道前陣子蒜頭多買一點」、「20年前大立光一張股票也才18萬現在一張350萬，如果早知道我就買大立光」、「我阿嬤說早知道年輕時就把買房子的錢拿來買信義區101周邊的破農地」。

不過也有人突破盲點表示，「首先你要先有122萬去下壓」、「就算知道也買不起啊」、「2年前我沒錢買，2年後我還是買不起」、「這種早知道的東西多的去了，別想太多」。