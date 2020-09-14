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好市多「迪士尼巨型玩偶」萌翻天 網失心瘋：荷包守不住
美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光，有網友分享新一波搶購熱潮商品，只是這次不是食物，而是巨無霸「迪士尼Tsum Tsum玩偶」，萌翻天的模樣讓人看了心動，照片在網上曝光，許多網友大呼「太可愛了！」
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文指出，昨（13）日和家人到好市多購物，途中發現有人抱著巨大Tsum Tsum玩偶搭手扶梯，當下她和妹妹興奮尖叫，並馬上跑去玩具區找，事後她曬出戰利品表示「玩偶超可愛，質感不錯抱起來很舒服，本尊比照片大一點」。至於大家最關心的價格，一隻售價649元，目前只推出米奇和米妮兩個角色玩偶。
貼文一出，引來大批網友回應，「這照片讓我看了有點想要」、「這次的娃真的很軟，很適合當靠枕」、「今天去沒看到也太可愛了吧！」、「真的很可愛，荷包守不住」、「少女心噴發」、「已購入！真的很可愛，可以靠在上面看電視和發呆」、「本尊真的很可以而且價格不貴」。
但也有人怕生灰塵及空間、清洗問題而打退堂鼓，「玩偶很好摸，可是有點佔空間」、「每次看到這個想到它在那邊不知道經歷過多少雙手、臉跟頭髮，還有空氣中運送的灰塵，以及回家的清洗，恩...退燒」、「玩偶很難清洗，想到就麻煩」。
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