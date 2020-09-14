全聯推車方框不是用來掛包？ 網友曝真正用途

賣場手推車上特別挖出一個方框主要的用途是什麼？有網友日前到全聯購物，看到這推車的設計讓他思考許久仍沒有解答，因此發文詢問網友，而網友也透露了其真正的用途。

原po在「爆廢公社」發文表示，不是很理解為何全聯的推車手把附近有附加一個框，原po說他到全聯購物30分鐘有29分鐘在研究這個神秘方框的用途，思考除了能掛包包之外，也不知道還有什麼商品可以剛好塞進方框中，因此發文詢問網友，「全聯的這個框框到底能幹嘛」。

而網友看了紛紛指出方框主要是拿來掛雨傘用的，「乾雨傘放這邊，濕雨傘放外面傘架」、「仔細看正下方有個小點的圈圈，正好可以插一把傘」、「很多婆婆媽媽都會帶雨傘購物，這是拿來給他們放乾雨傘的」。

另外也有人分享方框的其他用途，「可以放手搖飲料」、「我都拿來吊包包的」、「掛衣服外套用的」、「掛包包、飲料、安全帽，超方便」、「我能掛的東西都會放上去，懶爆」。