全聯蔬果櫃驚見589元「頂級葡萄」 內行網曝：好吃根本賺到

台灣因氣候溫暖潮濕盛產許多優質的水果，甚至有些還揚名國際，但相較於台灣本土的水果，國外進口水果的價格就會相對高價，但到底美不美味也都是見仁見智。日前就有一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」中PO文提到，他在逛全聯時，突然在蔬果區看到一款「高價水果」，小小一盒就要價589元，讓他不禁好奇詢問廣大網友「到底好不好吃？」

原PO在文中提到，自己近日在全聯的蔬果冰櫃中發現一款「日本山梨縣麝香葡萄」，定價是589元，比一般葡萄的價格都高出許多，讓他說道「居然在全聯看到這麼高價的水果，不知道好不好吃？」

從原PO貼出的照片中可看到，該款葡萄是從日本山梨縣進口的綠葡萄，一盒約有15-20顆左右，若從盒裝數量來看的確不便宜。

PO文一出後，立刻引來大批網友留言，紛紛回應「這真的超好吃的，超級甜」、「買過一次回不去，但真的很貴」、「好吃，人生必吃一回」、「全聯的這款很好吃，但價錢真的不便宜」、「每吃一口，悔恨一次」、「好吃，根本賺到」、「不要買，要不然明年還會想買」、「真的超級很好吃，很甜」、「麝香葡萄會有一個特殊香氣，口感也跟一般葡萄不同，全聯這款真的好吃」、「好吃到不行」。

但也有一些網友持不同看法，「台灣賣這種價錢已經算便宜了，我還看過一串2000多的，麝香葡萄還是在日本買比較划算」、「麝香葡萄很多假貨，要小心」、「其實台灣的葡萄就很甜了」、「其實這個價錢已經算便宜了，在國外超市買一盒都899」、「如果是真貨，這樣真的很便宜」、「在百貨公司買一串要800-900」。