好市多推「中秋海鮮燒烤組」 澎湃內容物網心動：痛風也甘願

一年一度的中秋節即將到來，不少人開始相約揪團烤肉，各大賣場也趁勢推出燒烤組合，搶攻中秋佳節商機。日前有網友發現美式賣場好市多上架「中秋海鮮燒烤組」，澎湃的內容物讓人看了心動，照片在網上曝光，網友看完留言直呼「很可以！」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享高檔的中秋燒烤組合，內容物有3隻生凍龍蝦尾、2隻大尾的新鮮軟絲、一盒澳洲黑虎蝦跟日本進口帶殼牡蠣，商品豐富多樣售價2499元，此外也會附贈防水的保冷袋，消費者買回家不怕流失食物的新鮮度。

貼文一出，引來大批網友留言回應，「好市多中華店一堆人在看，感覺很搶手」、「很值得，售價便宜不貴」、「來去買，痛風也甘願」、「買完肉組合又要去買海組合了」、「哇！居然比去年便宜」、「去年買過新鮮好吃，荷包又要失血」、「這組合送禮自用都可以」。