逛全聯驚見「百年老店甜點」老饕讚：從小吃到大

連鎖超市全聯福利中心，商品應有盡有深受不少消費者喜愛，有時甚至能在賣場內找到隱藏版美食。日前一名眼尖網友發現架上擺著「百年老店」的商品，讓他整個又驚又喜，且售價比店家官網便宜，消息在網上曝光，引來網友直呼「從小吃到大的滋味」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，「逛全聯驚見架上有寶泉的檸檬餅（蛋糕），以前應該在百貨公司才看得到」，令人心動的是，官網10入售價350元，換算下來一個35元，而全聯一個賣30元，等於比官網便宜5元，雖然差價不大，但給人一種小確幸的感覺。

貼文一出，引來大批網友回應，「孩子的阿嬤看到立刻購入，一直說這是老店的好吃」、「寶泉是老店，東西都蠻好吃的」、「我也愛這味」、「小時候好愛這個」、「這不是常態性商品特殊節日才有賣，蠻好吃的可以嚐鮮看看」、「印象中吃過幾次口感不錯，值得買單」。

另外也有人提醒，這款檸檬蛋糕偏甜，適合配茶和咖啡，以及拿去冷凍冰過口感更好，「蛋糕適合螞蟻人吃，配咖啡當下茶不錯，」、「前兩天有買放在冰箱冷凍庫冰，配茶吃真的很讚」、「超級甜要配茶，吃完感覺牙齒要蛀牙」、「冰過才好吃」。