超商聯名款「香腸炒飯」引話題 網友：好吃但被破千熱量嚇到

全家便利商店和鼎泰豐獨家合作，主打不到百元價格就可在超商品嚐到招牌美食，包括鼎泰豐的人氣品項「炒飯」，網友反應雖然好吃但熱量破千爆表，卻也有人稱炒飯都是這樣，怕胖就不要碰。

全家和鼎泰豐合作的這款「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」引起網友注意，一名網友在PTT分享食後心得，他稱這是他吃過最好吃的超商炒飯，即使微波後整體口感仍鬆軟不黏膩，米粒軟硬適中好入口。他表示炒飯味道偏淡，但裡面附的香辣醬就成了最大亮點，將香腸、醬和炒飯拌開後非常好吃，值得推薦。

不少網友附和真的好吃，但也有不少人注意到高達1034大卡的熱量：「熱量好驚人」、「吃完這盤我今天就可以洗洗睡了」、「看到炒飯熱量我秒選炒麵」、「一天只吃兩餐的話才會考慮」。還有人指全家之前賣的炒飯熱量都沒這麼高，前陣子和臺鐵合作的滷排骨雪菜炒飯也才810大卡，而其他超商炒飯大多落在600～850大卡之間。

但也有人指出外面賣的炒飯熱量差不多就是這樣：「份量這麼少就破千大卡了，想想外面店家賣的超爆量炒飯」、「普通店家炒飯本來就超油，有的吃完盤底一攤油」、「雞腿便當熱量也可以近破千」、「你都吃炒飯了還斤斤計較熱量幹嘛」。

華人健康網報導，內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，炒飯潛藏熱量炸彈，一盤的份量往往將近2碗飯，基本熱量就有560大卡，還以大量的油去拌炒，一調羹的油大約有45大卡熱量，一份炒飯至少添加3份油，再加上肉絲、蛋絲的熱量，至少800大卡起跳，不輸一個便當。

但也有專家認為吃炒飯比白飯更健康，日本營養師足立香代子表示，炒飯雖比白飯油，但當碳水化合物被油包覆，可以減緩消化吸收速度，因此吃炒飯血糖值上升速度較慢，也較不易囤積脂肪。