全聯買「惡魔果實」燉雞湯竟有香菇味 識貨者曝：這是聖品

知名連鎖超市全聯販售各項日常用品及生鮮蔬果，因價格親民，受到主婦們歡迎並常分享消費經驗。一位網友在全聯買了一顆「惡魔果實」，仿效網上食譜資料煮雞湯，喝起來竟有香菇雞湯味，PO文分享，網友一看大讚「好東西」、「聖品」。

一位網友在《我愛全聯-好物老實說》臉書專頁發文，表示以80元打8折買了一顆「臺灣原生木虌果」，自己從未吃過但看過曾有人分享可煮雞湯，於是也想嘗試一下。木虌果剖開後，裡面的籽紅紅黏黏的，上網查詢處理方式後，加入薑片和紅棗和雞肉一起燉湯。原PO表示，喝起來有淡淡的香菇雞湯的味道，上網查詢才知原來木虌果的營養價格頗高。

貼文引來網友熱烈討論，對於木虌果稍有認識的則說「這個可以燉排骨喔」、「木虌果真的是一個好東西」、「越南聖品」、「生吃時籽外面紅色的肉甜；黃色果肉微苦」，有人建議「籽可以種」，但「要有一公一母才可授粉，不然種不起來」、「我婆婆種了兩年才結果」，也提醒木虌果「籽有微量毒性」，食用時一定要拿掉。

木虌果外觀亮橙色，表示布滿凸刺，有網友覺得「好像惡魔果實」。根據《環境資訊中心》資料，木虌果屬於葫蘆科苦瓜屬，是台灣原生的果菜類作物，營養素含量豐富，原住民常用來做為食材料理，在歐美更有「天堂來的果實」美稱。

網友表示木虌果燉雞湯，口感不錯。圖擷自 《我愛全聯-好物老實說》粉專