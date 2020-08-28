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全聯買衛生棉結帳送「2盒雞蛋」 真相曝光婆媽暴動：還不買爆
日前一名女網友到全聯購買生活用品，怎料結帳時店員竟免費贈送「2盒雞蛋」，怪的是自己沒購買生鮮食品，為了釐清原因她PO文詢問，釣出內行人解答，婆媽看完暴動直呼「我還不去買爆」。
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出消費明細，並表示當天到超市買了幾包衛生棉和一串衛生紙，結帳時店員說有送2盒雞蛋，因為排隊人潮多因此沒細問原因，突如其來獲得好康贈品讓她又驚又喜，同時也忍不住好奇發問「為何買了這些會送蛋啊？」
貼文一出，網友留言回應，「有買指定的衛生紙或衛生棉，滿額就有送雞蛋」、「我前兩天才補貨，居然沒送到蛋，好可惜」、「真好，送雞蛋超實用」、「我之前買尿布一包折80還送一盒蛋」、「從沒遇上過，妳真好運」、「為了蛋我要去買衛生棉當枕頭」、「看到這則我立馬跑去買，感謝分享」。
事實上，送雞蛋是全聯的優惠活動，凡購買指定品牌且購物金額達300元，就能免費獲得洗選蛋一盒，但贈品數量依各門市實際狀況為主。
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