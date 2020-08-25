法國直送！好市多「4元邪惡甜點」太誘人 網嘆：荷包又要失血

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光，近日有女網友發現來自法國百年老店Pierre的「檸檬杏仁奶油餅乾」，並給予高分評價，邪惡文章曝光，網友暴動直呼「荷包要失血啦！」

原PO在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」分享這款餅乾的食用心得，使用諾曼第奶油，口感像酥脆的歐式奶油餅乾，而且聞得到檸檬香氣、杏仁顆粒，偶爾能嚐到柑橘皮，雖然含糖量頗高但不會死甜，因為檸檬的酸味會中和，適合搭配黑咖啡或無糖紅茶。

不僅如此，價格非常親民，餅乾一盒有16包，每包裡有4小片，所以總共是64片，換算下來一包只要4塊，CP值超級高。貼文一出，網友留言回應，「讓人少踩雷的介紹很讚」、「感覺很適合幼稚園生日會或同樂會，不會死甜有檸檬搭配著」、「看起來不錯吃」、「這光看就很想吃啊！」、「成分很天然耶，不錯」、「今天去買了好吃，小孩也喜歡」。