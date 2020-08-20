幾乎人人都點減糖手搖…他問超商麵包飲料為何不全面半糖？

「減糖」為現代健康主流意識之一，業者也常推出主打糖分減少XX%的產品。有人就質疑，既然大家到手搖飲店都會要求點半糖、微糖，為什麼超商的食物不直接跟著全面減糖？

一名網友在PTT超商板發問，他指出超商的麵包糖含量大約20克上下、飲料約30克，但很多人吃完的心得都是過甜；而外面的飲料店，幾乎所有人都會要求減糖，代表全糖非主流，那為何超商不乾脆直接把商品的糖分減少30～50％？這樣消費者可以吃得更健康，還能節省成本。

網友表示：「等台灣開始徵糖稅時超商就會減糖了吧」、「有些麵包像是菠蘿如果不甜就不好吃」、「用糖去提味成本反而低，也不容易做失敗」、「麵包蛋糕少糖配方要大調整，不是少放糖就好，可能會讓成本飆升」、「有糖可以保存比較久，算是便宜的添加物」。

一名網友回文解釋，大部分手搖飲料店的珍奶含糖量大約是10克/100ml，超商的大品牌茶飲大約是5克/100ml，因此超商含糖茶類本身就已是手搖店的「半糖口感」，所以沒必要再推出減糖產品。

他指出這些品牌已出了等於一般手搖飲的半糖和無糖產品了，能長期活下來代表有抓住客戶維持利潤，實在沒必要再開生產線做2.5分糖這種鑑別度不高的客製化產品。至於麵包，他表示麵包本來就是充滿糖的熱量填充物，口感不甜但碳水化合物含量高非常合理。