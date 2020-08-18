IKEA推新奇美食「冰狗」 網一看：夜市花生粉冰淇淋潤餅捲

知名賣場IKEA除了家具價格實惠，總吸引大批民眾購買外，其賣場裡的瑞典料理餐廳更總是大排長龍，其中又以冰淇淋跟牛肉丸最受到饕客的歡迎。昨（17）日就有一名網友在《 Dcard 》上PO文提到，昨天他剛好到IKEA逛街，逛到食物區的時候發現一款新奇的食物「冰狗」，於是就買了一個吃吃看，沒想到一吃驚為天人，讓他大推「大家真的可以去試試看喔！」

原PO在文中表示，昨天他到IKEA閒晃發現一個名叫「冰狗」的神奇食物，出於好奇心他就買一個來吃看看，他說道「可愛的店員妹妹還跟我說麵包要現烤要等一下」。從原PO貼出的照片中可看見，該款麵包把熱狗堡裡的「熱狗」換成「霜淇淋」，變成一款「霜淇淋熱狗堡」，一個只要25元，而且上頭霜淇淋還非常飽滿。

原PO也提到，「冰狗」就是鬆鬆軟軟的麵包帶著香氣，配上有著濃郁奶香的冰淇淋，整體吃起來蠻好吃的，也推薦愛吃冰的網友可以去買來嘗試看看。

事實上，「冰狗」早於今年7月就已在中國北京的IKEA推出，也是將熱狗大改造，把冰淇淋擠在麵包上，每個以人民幣3元（約新台幣12元）出售，引起眾多網友嚐鮮。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言「其實這就是馬來西亞人小時候吃的吐司夾冰淇淋，或者漢堡夾冰淇淋」、「以前OK超商有賣，超難吃，感覺IKEA會好吃一點」、「這個是不是就是台灣版本的夜市花生粉冰淇淋潤餅捲」、「之前看廣告以為是開玩笑的，看來還真的有」、「這個就是烤土司夾冰淇淋，在澳洲做給室友吃過，他們都說我是惡魔然後跟著做」、「看起來很好吃，IKEA的冰淇淋本來就很好吃了，感覺變成熱狗堡也會不錯」。