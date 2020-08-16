哪一款洋芋片最好吃？網友力推這口味「沒吃過就白活了」

洋芋片深受大小朋友喜愛，經常一口接一口停不下來，有些廠商還會融入當地飲食，推出限定版的特殊風味，對此有網友好奇，「市面上販賣來自不同國家的洋芋片，究竟哪一款擄獲眾人的心」，問題曝光掀起鄉民們熱議。

原PO在PTT發文表示，「洋芋片口味百百種，小時候最愛吃卡迪那的牛排口味洋芋片，吃了那麼多年，現在我只吃樂事的美國經典原味，那各位心目中最愛的洋芋片是哪款呢？」

貼文一出，本土品牌華元推出的「蚵仔煎洋芋片」獲得最多人推崇，「蚵仔煎屌打全部」、「當然是蚵仔煎」、「蚵仔煎超好吃」、「唯一支持蚵仔煎」、「 這麼多人懂蚵仔煎我好感動」、「沒吃過蚵仔煎就白活了」、「蚵仔煎的地位難以撼動」。

至於日本品牌卡辣姆久聲量排第二，「卡辣姆久，厚切」、「卡辣姆久，吃過回不去」、「卡辣姆久+1」、「我只吃卡辣姆久」、「出去玩必帶卡辣姆久來吃」。

也有人推薦心中的口袋名單，「樂事香焙義大利炙烤蕃茄」、「多力多滋的超濃起司」、「卡迪那厚切香辣」、「樂事原味大波浪，根本像在直接吃薯條，超讚」、「品客第一，其他搶第二」、「全家自有品牌的兩種鹽味口味」。