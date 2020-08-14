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7-11這款經典飲料將停產 網崩潰：我之前才寄200杯

聯合新聞網 / 綜合報導
超商示意圖。 記者劉星君／攝影
超商示意圖。 記者劉星君／攝影

在台灣便利商店的普及度高、商品種類多樣化，也成為許多人解決三餐的選擇之一，但近日卻有網友分享，7-11的紅茶拿鐵將要停售，他說明，這兩天在東區的不同家7-11都買了紅茶拿鐵，店員都跟我說這款之後就會停售了，讓他崩潰表示「我從高中就是這款的粉絲了」。

原PO於13日在Dcard的美食版發文說明，自己身為7-11紅茶拿鐵忠實粉絲，這兩天店員都表示這款之後會停售，並改成伯爵茶拿鐵，而且價錢提高。對於喝完伯爵茶拿鐵的心得，原PO則說明，「喝了一次覺得是沒有不好喝，但還是沒有舊款的讚」，並強調自己從國中就是紅茶拿鐵的熱愛者，崩潰詢問網友「有人知道為什麼要停產嗎？」

此文一出，多數網友也藉此抱怨，「超商不就是喜歡把受歡迎的品項改難吃又漲價嗎？」、「真的超傷心，我也問了我家附近7-11的店員，趁還有庫存這禮拜趕快喝」、「熱愛到在買一送一時寄杯200杯，結果現在停售，今天喝了一口之後…還我原本的紅茶拿鐵啊」、「7-11最近一直狂漲飲料，先是巧克力，再來榛果，再來焦糖，現在換紅茶拿鐵了，下一次會是什麼呢？」

也有留言表示以前一些「經典商品」也都被停產，「這個很好喝！之前舊款的英式奶茶也是，都停產了」、「7-11也把我喜歡的抹茶拿鐵改掉」、「我之前喜歡的北海道特調也不見了」、「北海道特調熱的很好喝，很久之前就停了」、「咖啡特調也沒有了…」。

超商 便利商店 奶茶 Dcard

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