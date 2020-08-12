美味銷魂「松露醬」買了卻不會用？網分享一招簡單又美味

美式賣場好市多（Costco）商品繁多，且常有特價，許多人喜歡前往挖寶，不過有時看到好東西卻不懂如何使用，讓人扼腕。有網友在好市多購入一罐「黑松露菌菇醬」，卻苦惱不知如何料理，只好上網求助。

對於她的問題，不少網友立刻表示這罐用途很廣，簡單的拌麵、塗麵包、沾牛排，複雜點就加入炒飯、炒菜、燉飯等，都很適合。「與起士口味的培果挺搭配的，蒸蛋上面放一些也不錯」、「可以跟蒜蓉拌在一起做醬料，淋在蝦子或螃蟹上下去蒸」、「任何沒有什麼味道的東西都可以加」、「再買罐濃湯罐喇喇ㄟ，變松露濃湯了」、「奶類料理都可以加，我那天發現胡麻沙拉醬加一點也好吃」。還有人分享超簡易食譜「把牛奶加熱到滾，飯丟進去，松露醬拌一伴，加點鹽，松露燉飯好了」，獲得眾人讚「簡單好吃」。

有網友則警告松露氣味特殊，並非所有人都能接受，在使用時要謹慎，「松露醬的味道本來就很兩極，可以接受的就覺得美味」、「這種氣味很特別的東西，沒吃過的話要小心點，就好像榴槤，喜歡的人嗜之若狂，不喜歡的人聞了想吐。當初我在某個高級餐廳吃到黑松露，制服筆挺的領班桌邊現刨…我吃了真想吐。味道也是一整個抱歉，可是喜歡的人好喜歡啊」、「不愛松露的味道，好像瓦斯又像橡膠味，臭臭的」。

另有購買經驗者也提醒，黑松露醬不耐久放，「易發霉，記得不要省用力吃」。