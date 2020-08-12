超前部署？好市多開賣萬聖節南瓜人 網友：女兒被嚇哭

知名美式賣場好市多（Costco）不僅商品選擇多樣，還會不定時推出限定商品，因此時常吸大批民眾搶購。今（28）日就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天她到好市多購物時剛好看到有新產品試吃，於是就上前拿了一塊，沒想到吃完後她就立馬拿了一盒回家，好吃的程度讓她直呼「好香、好吃、好邪惡」。

2020-07-28 16:45