超前部署？好市多開賣萬聖節南瓜人 網友：女兒被嚇哭
好市多也懂超前部屬？有各地網友近日前往好市多，發現貨架上出現一個名為「萬聖節南瓜稻草人」的商品，意外使眾多小孩看到後哭喊太恐怖，還指定家長繞道而行。「恐怖商品」實際照片、影片曝光後，也引起熱烈討論。
網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，在好市多撞見南瓜稻草人，還附上影片表示感覺有點恐怖。圖文引出不少家長共鳴，「女兒在中壢店離它超遠火速通過」、「今天被嚇得哇哇叫 」、「突然說話嚇死我 」。然而也有人想買回家，最後卻換來老婆一陣罵。
該商品現場標價為3789元，有網友瞄了幾眼後分析價格，指出破布＋稻草＋左右轉動馬達＋南瓜塑膠頭，「給人家賣到三千多！」直言CP值並不高，甚至說合理價格大概只能落在千元以下。經過搜尋，好市多購物網站也有這項商品，但價格為3839，較現場價多了50元。這尊南瓜稻草人重量接近9公斤，高度更是突破180公分，搭配上奇裝異服怪不得嚇倒一票小孩。
雖然商品是為了萬聖節所設計，但有不少人疑惑現在才8月竟然就開賣了。有網友搞笑回應「農曆七月先暖身」、「西洋鬼vs台灣鬼互打」、「鬼月要到了應景」、「還沒萬聖節就在假鬼假怪」。而先前好市多也曾推出過骷髏頭相關商品，網友回想當時降價幅度超大，「等到萬聖節快過的時候，就變成一千塊有找吧」。
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