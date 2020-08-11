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好市多精油香皂竟有「紫菜湯味」？ 網笑：是芹菜紫菜湯無誤

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，近日他在好市多購買了一款香皂，真正使用後卻有一種「紫菜湯」的味道。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
一名網友PO文表示，近日他在好市多購買了一款香皂，真正使用後卻有一種「紫菜湯」的味道。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

知名美式賣場好市多Costco）除了商品選擇多樣外，價格也相當實惠，有時還會不定期推出限量商品，總吸引大批民眾搶購。不過日前一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文表示，近日他在好市多購買了一款香皂，在購買時接近鼻子聞還滿香的，但回家真正使用後卻有一種「紫菜湯」的味道，讓他不禁忍不住直呼「是芹菜紫菜湯無誤！」

原PO在文中表示，前幾天他第一次用了在好市多買的「澳洲植物精油香皂」，一開始靠近鼻子聞時有股淡淡的香味，但實際用來洗澡後竟然聞到像是加了「芹菜的紫菜湯」味道，當時他還不相信自己鼻子感受到的味道，於是立刻把身上的泡沫都沖掉，又再上皂一次，但味道依然是「紫菜湯味」。

從原PO貼出的照片中可見，該款肥皂乍看之下和一般的肥皂沒兩樣，在好市多官網也可查詢到該款商品，名為「澳洲製植物精油香皂」售價是419元，一盒總共有8塊肥皂，在商品敘述欄中提到，香皂是由天然棕櫚油製成，可以同時清潔與滋潤肌膚，使用時會散發淡淡的香氛。

PO文一出後，立刻引來眾多網友回應，紛紛留言「我覺得比較像是蛤仔湯的味道」、「常洗蚊子就不會來了」、「我反而覺得是喉糖的味道」、「這款的味道本來就評價兩極，有些人覺得很香，有些人卻無法接受」、「抹的時候還真的有股腥味，但洗完之後很清爽」、「我覺得是像薑燒豬肉的味道」。

不過也有部分網友覺得該款香皂其實是「檸檬香茅」的味道，「是淡淡的檸檬香啦，已經回購很多次了」、「一開始也很不習慣，但聞久了覺得還可以，是檸檬香茅的味道，洗起來也舒服，乾淨不乾澀滑膩，已經持續用一年以上，現在是折扣必搶品」、「我覺得是滿身青草檸檬香」、「其實是香茅的味道啦，一開始聞會不習慣」、「人家是檸檬香蜂草味啦！」。

好市多 Costco

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