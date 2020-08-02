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家中必備！網友一面倒推「這款辣椒醬」：根本無人能敵
調味料是烹飪時不可或缺的好物，加進食材能提升料理風味，日前有網友表示，市面上調味料百百種，其中塔巴斯科辣椒醬（Tabasco sauce）最對自己的味，好吃程度根本無人能敵，貼文一出，引起不少老饕討論。
原PO在PTT發文表示，自己認為塔巴斯科辣椒醬是一款萬用神醬汁，「不管吃什麼就先爆加一波，市面上九成的料理加這款只有爽字可言，在台灣找不到可以超越它的調味料，鄉民們認同嗎？」
對此，網友答案一面倒紛紛支持原PO看法，「號稱高手才會用的調味料」、「有特辣版，超好吃！」、「這醬真的很猛」、「很強的醬，超多餐廳都會有」、「義大利麵、披薩、漢堡必加」、「我新竹人吃炒米粉都會加爆」、「最近早上吃肉包，咬一口餡料灑滿塔巴斯科，真心覺得讚」、「以前會鮪魚罐頭+飯+塔巴斯科」。
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